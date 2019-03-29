Son Dakika Haberleri: ABD'de Enflasyon Ocak'ta Yüzde 1.4'e Geriledi

ABD'de Enflasyon Ocak'ta Yüzde 1.4'e Geriledi

1 saat önce

– ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre kişisel gelirler ve harcanabilir kişisel gelirler Şubat ayında yüzde 0.2 yükselerek, maaş ve ücretler, sosyal haklar ve mal sahiplerinin kaançlarında artışa katkıda bulundu.

ABD'de Enflasyon Ocak'ta Yüzde 1.4'e Geriledi, System.String[]
– ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre kişisel gelirler ve harcanabilir kişisel gelirler Şubat ayında yüzde 0.2 yükselerek, maaş ve ücretler, sosyal haklar ve mal sahiplerinin kaançlarında artışa katkıda bulundu.

Bakanlığın Cuma günü yayınladığı verilere göre, enflasyonda görülen gerilemeye ABD hükümetinin geçici olarak kapalı kalması etkiledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gıda ve enerji hariç temel enflasyon rakamları 0.1 yüzde puanlık yukarı yönlü revizyonla, Aralık ayındaki yüzde 2.0 düzeyinden, 1.8 düzeyine geriledi. Temel enflasyon yıllık yüzde 1.4 artarken, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.7'den yüzde 1.8'e revize edilen artışın altında kaldı.

Üretici fiyat endeksi, Aralık ayındaki yüzde 0.1 liralık artıştan sonra, Ocak ayında yüzde 0.1 geriledi. Çekirdek üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.1 yükseldi. Ocak ayında kişisel gelirler yüzde 0.1, harcanabilir kişisel gelirler yüzde 0.2 azaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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