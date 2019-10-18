ABD'de, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını da içeren yaptırımlarda geri adım
29 dakika önce
Türkiye ve ABD’nin Suriye anlaşmasından sonra Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askiya alınması gündeme geldi.
Türkiye ve ABD'nin Suriye anlaşmasından sonra Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askıya alınması gündeme geldi.
Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre'nin, Türkiye'ye karşı alacağı yeni yaptırım tasarına ara verip bu konuda idareyi Başkan Trump ve yönetimine bırakması gerektiğini savundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:42
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