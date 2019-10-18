Son Dakika Haberleri: ABD'de, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını da içeren yaptırımlarda geri adım
Son Dakika Dünya ABD'de, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını da içeren yaptırımlarda geri adım

ABD'de, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını da içeren yaptırımlarda geri adım

29 dakika önce

Türkiye ve ABD’nin Suriye anlaşmasından sonra Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askiya alınması gündeme geldi.

ABD'de, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını da içeren yaptırımlarda geri adım, System.String[]

Türkiye ve ABD'nin Suriye anlaşmasından sonra Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askıya alınması gündeme geldi.


Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre'nin, Türkiye'ye karşı alacağı yeni yaptırım tasarına ara verip bu konuda idareyi Başkan Trump ve yönetimine bırakması gerektiğini savundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "195'ini yakaladık" dediği DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika: Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını da içeren yaptırımlarda geri adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]