ABD'de eski asker evsiz bir adamı boğarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de eski asker evsiz bir adamı boğarak öldürdü

04.05.2023 16:37

New York metrosunda evsiz bir adam eski asker tarafından boğularak öldürüldü. Görgü tanıkları olayı anlattı, polisler tutuklama yapmadı. Olaya tepki gösteren göstericiler Manhattan sokaklarında ve metroda protesto düzenledi.

ABD'de New York metrosunda evsiz bir adam, eski asker tarafından boğularak öldürüldü.
ABD'nin New York şehrine bağlı Manhattan'da pazartesi günü yerel saatle 14.27'de eski bir donanma askeri, evsiz ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 30 yaşındaki Jordan Neely'i metroda boğarak öldürdü. Görgü tanıkları Neely'nin metroda, "Açım, yorgunum, ölmeye hazırım" şeklinde bağırdığını ve hapse girmekten korkmadığını söylediğini ifade etti. Neely'nin bağırdığı sırada ceketini çıkarıp yere fırlattığı belirtildi.
Görgü tanıkları, Neely'nin yolculara fiziksel bir saldırıda bulunmadığını ifade ederken, yolculardan biri omzundan diğeri ise kollarından tutarak Neely'i yere yatırdı. Eski askerin ise Neely'nin boğazına baskı uygulayarak nefessiz kalmasına yol açtığı öğrenildi. Olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye kaldırılan Jordan Neely'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Polis tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki eski asker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Neely'nin ölümünün ardından olaya tepki gösteren ve eski askerin tutuklanmasını isteyen göstericiler, Manhattan sokaklarında ve metroda protesto düzenledi.
Manhattan Başsavcılığı sözcüsü Doug Cohen yaptığı açıklamada, detaylı soruşturma çerçevesinde, adli tıp raporunun, olay anına ilişkin görüntü ve fotoğrafların incelendiğini belirtti. Cohen, soruşturma çerçevesinde mümkün olduğunca çok sayıda görgü tanığını dinlemeyi planladıklarını ifade etti.
Evsizler Koalisyonu yöneticisi Dave Giffen, yetkililerin olaya ilgisini yetersiz bulduğunu belirterek, "Akıl hastası bir insanı öldüren şahsın herhangi bir sonuç olmaksızın serbest bırakılabilmesi şok edici" dedi.
Jordan Neely'nin annesinin de saldırı sonucu öldüğü ortaya çıktı. ABD basınında çıkan haberlere göre Christie Neely, 2007'de New Jersey'de boğularak öldürülmüş ve cesedi günler sonra sokakta bir bavulun içinde bulunmuştu.
Öte yandan, öldürülmesinin ardından Jordan Neely'inin sosyal medyada New York metrosunda Michael Jackson'ı taklit ederek dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. - NEW YORK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de eski asker evsiz bir adamı boğarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir isim kıl payıyla kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de eski asker evsiz bir adamı boğarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement