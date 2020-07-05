ABD'de eski beyzbol oyuncusu uçak kazasında öldü - Son Dakika

ABD'de eski beyzbol oyuncusu uçak kazasında öldü

ABD'de, Philadelphia Phillies isimli beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett'in, kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de, Philadelphia Phillies isimli beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett'in, kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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Utah Bölge Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, American Fork Canyon bölgesinde küçük bir uçağın baş aşağı hızlı daireler çizerek kısa sürede yere çakıldığı, içinde bulunan 4 kişinin çarpma anında hayatını kaybettiği söylendi.

Şeriflik ofisi, düşen uçağın pilotunun, Philadelphia Phillies isimli beyzbol takımının eski oyuncusu Tyson Brummett olduğunu ve uçakta bulunan 3 kişilik aile üyeleri ile birlikte hayatını kaybettiğini belirtti.

Philadelphia Phillies isimli Amerikan beyzbol takımı da bugün resmi Twitter hesabında, Utah'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun eski oyuncularından Brummett olduğunu belirten bir paylaşımda bulunurken, takım yönetimi olarak, Brummet'in ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

2007 yılında profesyonel kariyerine başlayan beyzbol oyuncusu, 5 yıl boyunca takımının anlaşmalı olduğu alt takımlarda oynadıktan sonra, 2012 yılında Phillies'in kadrosuna dahil edilmişti.

2014 yılında kariyerini sonlandıran 35 yaşındaki eski sporcu, bir süredir pilotluk ve uçuş eğitmenliği yapıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 01:57 Kaynak: AA

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