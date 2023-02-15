ABD'de kreş müdürü çocuklara melatoninli sakız vermekle suçlanıyor

ABD'nin Indiana eyaletindeki bir kreş müdürü, çocuklara ebeveynlerinin izni olmadan uyku hormonlu sakız vermekle suçlandı.

ABD'nin Indiana eyaletinin Indiana şehrinde 52 yaşındaki bir kreş müdürü, çocuklara uyku hormonlu sakız vermekten suçlandı. Mahkeme verilerine göre papaz David Faulk, Tonya Rachelle Voris ve bir çalışanın, 1- 4 yaşlarındaki 17 çocuğa anne babalarından izinsiz bir şekilde uyku hormonlu sakızlar verdiğini öğrendiklerini söyledi. Faulk, kreş müdürünün itirafının ardından işten kovulduğunu, diğer kişinin hala kreşte çalıştığını belirtti.

Voris'in, bir ebeveynin çocuklarının uyku saatinde uykuya dalmasına yardımcı olmak için melatonin kullanma izni vermesinin ardından sonuçlardan memnun kaldığı ve ebeveynlerinin izni olmadan birçok çocuğa melatonin vermeye başladığı öğrenildi.

Faulk, kendi gözetimindeki çocukların ihmali ve sorumsuz davranışları nedeniyle 17 suçtan yargılanacak. - NEW YORK