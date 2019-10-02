Son Dakika Haberleri: ABD'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şahıs zehirli iğneyle idam edildi
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ABD'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şahıs zehirli iğneyle idam edildi

26 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde, 1996'da eski kız arkadaşının sevgilisini öldürmekten idama mahkum edilen bir kişinin cezası, verilen zehirli iğne ile infaz edildi

ABD'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şahıs zehirli iğneyle idam edildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde, 1996'da eski kız arkadaşının sevgilisini öldürmekten idama mahkum edilen bir kişinin cezası, verilen zehirli iğneyle infaz edildi.


Russell Bucklew isimli 51 yaşındaki mahkumun son dakikada af talebi kabul görmezken infazın zehirli iğne ile yapılmaması talebi de mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:01 
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