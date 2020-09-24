ABD'de eski ulusal güvenlik yetkililerinden Biden'a destek - Son Dakika

ABD'de eski ulusal güvenlik yetkililerinden Biden'a destek

ABD'de ulusal güvenlik bürokrasisinden emekli 500'e yakın üst düzey eski yetkili, başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ı destekleyeceklerine ilişkin açık mektup kaleme aldı.

ABD'de eski ulusal güvenlik yetkililerinden Biden'a destek, System.String[]

ABD'de ulusal güvenlik bürokrasisinden emekli 500'e yakın üst düzey eski yetkili, başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ı destekleyeceklerine ilişkin açık mektup kaleme aldı.

Mektuba imza atanlar arasında eski Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Paul Selva ve eski Sahil Güvenlik Komutanı Oramiral Paul Zukunft'un yanı sıra 200 civarında general ve amiral bulunuyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı, Savunma İstihbarat Ajansı, CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı gibi birçok kurumda görev almış eski büyükelçi, direktör ve genel sekreterin yanı sıra eski savunma bakanları Ash Carter ve Chuck Hagel da mektuba imza atanlar arasında yer alıyor.

Eski yetkililer, mektuplarında, "Ülkemizi seviyoruz. Maalesef ülkemiz için ayrıca çok korkuyoruz. Kovid-19 salgını, Amerika'nın ilkeli, bilge ve sorumlu bir lidere ihtiyacı olduğunu gösterdi. Amerika'ya Başkan Harry S. Truman'ın da dediği gibi 'sorumluluk artık bende' diyecek bir başkan gerekir." ifadesini kullandı.

Mektupta Biden "bilge ve dürüst" olarak tanımlanırken, Donald Trump'ın başkanlık görevine uygun olmadığı iddiasına yer verildi.

Trump'ı Rusya'ya taviz verdiği iddiası ve Çin ile ticari bir savaş başlattığı gerekçesiyle eleştiren eski yetkililer, "Onun hafife alan tavırları ve başarısızlıkları sayesinde müttefiklerimiz artık bize güvenmiyor ve saygı duymuyor. Düşmanlarımız ise artık bizden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milley'den askere siyasetin dışında kalın çağrısı

Diğer taraftan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise Amerikan askerlerinin sorularını canlı yayında yanıtlarken, askerlere sandığa gidip oylarını kullanmalarını ancak kışlada siyasetten uzak durmaları çağrısında bulundu.

Milley, "Şu anda bir genel seçim sürecinin ortasındayız ve her birinizin oy kullanma hakkı var. Dolayısıyla sizi bu hakkınızı kullanmanızı güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." dedi.

ABD Başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak ve seçimde Demokrat aday Biden, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut başkan Trump'a karşı yarışacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Joe Biden, Emekli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de eski ulusal güvenlik yetkililerinden Biden'a destek - Son Dakika

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