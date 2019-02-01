ABD'de Etkili Olan Kutup Soğuklarında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var