ABD'nin Colorada eyaletinde yer alan Denver kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Denver, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de ev partisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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