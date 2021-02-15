Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu - Son Dakika

Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu

15.02.2021 23:55

ABD'de girişimci ve sosyal medya fenomeni Branden Condy, çocukken annesinin de işini kaybetmesiyle evsiz kaldıklarını, ancak 2 yıl içinde sosyal medya sayesinde milyoner olduğunu açıkladı.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Branden Condy, çocukluk annesinin işsiz kalması sonucu evsiz kaldıklarını, birçok kez sokakta uyumak zorunda kaldığını ancak sosyal medya sayesinde 2 yıl içinde milyoner olduğunu açıkladı. Yerel medyaya konuşan Condy, yaşadığı zor günleri ve sosyal medya uygulaması Instagram sayesinde nasıl milyoner olduğunu anlattı.

25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu

"12 SAAT İÇİNDE EVİ TERK ETMEMİZ İSTENDİ"

Condy, annesinin işini kaybetmesi sonucu 12 saat içerisinde evden çıkarılmalarının söylendiğini ifade ederek, "Annem faturaları ödemek ve masaya yiyecek koyabilmek için uzun saatler çalışırken sık sık evde yalnız kalıyordum. Çok uğraştı ve bizi çok seviyordu ama o zamanlar işler gerçekten zordu. Annem işini kaybettiğinde bizden 12 saat önceden haber vererek evden çıkmamız istendi ve dışarıda uyumak zorunda kaldık" dedi.

25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu

"SOSYAL MEDYADA YENİ İŞ ORTAKLARIMLA TANIŞTIM"

Gençken kazandığı parayı biriktirdiğini ifade eden Condy, bu paralarla Instagram hesabını geliştirdiğini söyledi. Condy, "Gençken kazandığım tüm parayı biriktirdim ve Instagram takipçilerimi büyütmek için çalışmaya başladım. Ama aynı zamanda istediğim yaşam tarzına sahip farklı girişimcileri de takip ettim ve onların seviyesine nasıl ulaşacağımı öğrenmeye çalıştım. Yeni iş ortaklarımla böyle tanıştım" dedi.

AYLIK 174 BİN TL KAZANIYOR

Condy'nin şu anda Instagram'da 238 bin takipçisi bulunuyor ve aylık ortalama 25 bin dolar (174 bin TL) kazandığı belirtiliyor.

Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Instagram, Virginia, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Aylık 174 bin TL kazanıyor! 25 yaşındaki evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu - Son Dakika Dünya


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