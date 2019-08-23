Son Dakika Haberleri: ABD'de evsizlere kaldırımları yasaklamak için yeni girişim
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ABD'de evsizlere kaldırımları yasaklamak için yeni girişim

55 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri Kent Konseyi, evsiz insanların kaldırımlarda oturmalarını ve yatmalarını engelleyen düzenlemenin yerine daha az toleranslı yeni bir yasa öneriyor.

ABD'de evsizlere kaldırımları yasaklamak için yeni girişim, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri Kent Konseyi, evsiz insanların kaldırımlarda oturmalarını ve yatmalarını engelleyen düzenlemenin yerine daha az toleranslı yeni bir yasa öneriyor.


Los Angeles Kent Konseyi Evsizlik ve Yoksulluk Komitesi, "oturma-yatma yasası" olarak da bilinen Belediye Kanunu yönetmeliğinin sınırlarını genişletmek istiyor. Yönetmeliğe göre kentin kamuya açık herhangi bir yerinde kaldırımlara oturmak, yatmak ya da uyumak suç olarak kabul ediliyor ancak bu kanun yalnızca sınırlı koşullar altında uygulanabilir.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kent Konseyi, Kaliforniya, Los Angeles, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15 
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