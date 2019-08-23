ABD'de evsizlere kaldırımları yasaklamak için yeni girişim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri Kent Konseyi, evsiz insanların kaldırımlarda oturmalarını ve yatmalarını engelleyen düzenlemenin yerine daha az toleranslı yeni bir yasa öneriyor.



Los Angeles Kent Konseyi Evsizlik ve Yoksulluk Komitesi, "oturma-yatma yasası" olarak da bilinen Belediye Kanunu yönetmeliğinin sınırlarını genişletmek istiyor. Yönetmeliğe göre kentin kamuya açık herhangi bir yerinde kaldırımlara oturmak, yatmak ya da uyumak suç olarak kabul ediliyor ancak bu kanun yalnızca sınırlı koşullar altında uygulanabilir.