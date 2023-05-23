ABD'de ilginç kovalamaca! Eyaletler arası yolda kovboy ineği kovaladı - Son Dakika
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ABD'de ilginç kovalamaca! Eyaletler arası yolda kovboy ineği kovaladı

24.05.2023 00:47

ABD'nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan bir çiftlikten kaçan inek eyaletler arası yola çıktı. İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı.

Geçen pazar günü yaşanan ilginç olay, Michigan Eyalet Polisi'ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı görüldü.

BAZI ŞERİTLER TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel ABD'de ilginç kovalamaca! Eyaletler arası yolda kovboy ineği kovaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ilginç kovalamaca! Eyaletler arası yolda kovboy ineği kovaladı - Son Dakika
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