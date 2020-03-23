ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında - Son Dakika

ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında

6 saat önce

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'deki eyaletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler için ihalelerde birbirlerine karşı yarıştığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiği söyledi.

ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında, System.String[]

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'deki eyaletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler için ihalelerde birbirlerine karşı yarıştığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiği söyledi.

Cuomo, salgından en fazla etkilenen New Yok'taki genel durum hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında, aşırı talep nedeniyle tıbbi malzemelerin fiyatlarının artmasından şikayet etti.

Normalde 85 cente mal olan ameliyathane maskeleri için eyaletlerin birbiriyle yarıştığına ve ihalede fiyatların 7 dolara kadar yükseldiğine dikkati çeken Cuomo, birkaç bin dolara mal olan suni solunum cihazlarının fiyatlarının ise küresel talebin artmasıyla 16 bin ila 40 bin dolara kadar çıktığını ifade etti.

New York'taki tıbbi malzemeler bir hafta içinde bitecek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise salgının merkezi haline gelen New York'ta hastanelerdeki tıbbi malzemelerin bir hafta içinde biteceği uyarısında bulundu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 35 bin 345'e ulaşırken, 473 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir         
10:56
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 01:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]