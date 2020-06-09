ABD'de eylemi fırsat bilen hırsızlar 29 bin dolarlık mücevher çaldı - Son Dakika

ABD'de eylemi fırsat bilen hırsızlar 29 bin dolarlık mücevher çaldı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan eylemleri fırsat bilen iki kişi, 29 bin dolar değerinde mücevher çaldı.

ABD'de George Floyd 'un polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan eylemleri fırsat bilen iki kişi, 29 bin dolar değerinde mücevher çaldı. Soygun anları güvenlik kamerasına takıldı. ABD'nin New York eyaletindeki Brooklyn kentinde bulunan Macy mücevher mağazasından, 31 Mayıs'ta, George Floyd'un ölümü üzerine düzenlenen protestolardan yararlanan 2 kişi, çekiçle camları kırarak 29 bin dolar değerinde mücevher çaldı. Güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, hırsızların maskeyle tanınmamak için önlem aldığı görüldü. Ellerinde çekiçlerle mağazanın vitrinlerini kıran hırsızlar, 29 bin dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görenlerin hırsızları hbar etmesini istedi. - Kara

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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