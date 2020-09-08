- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı - Son Dakika

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı ABD'nin sıcak havalarla boğuşan orta ve kuzey batı kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü.

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı

LOS ANGELES - ABD'nin sıcak havalarla boğuşan orta ve kuzey batı kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düştü. Colorado ve Montana eyaletlerinde gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve yağışa karşı uyarı yapıldı.

ABD genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan aşırı sıcakların ardından son 24 saat içerisinde bazı bölgeler kış şartları ile karşılaştı. Hafta başında 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, Colorado ve Montana eyaletlerinde 24 saat içerisinde eksi 2 dereceye kadar düştü. Denver ve Colorado Springs bölgelerinde 12 santimetre kar yağışı beklenirken, Estes Park bölgesinde düşen yağışların 30 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin kış şartlarından etkilendiği kaydedilirken, yetkililer özelikler salı gününü çarşambaya bağlayan gece oluşabilecek buzlanma ve yağış konusunda uyarıda bulundu. Kış şartlarına yönelik hava uyarısı yayınlanan bölgede uyarılar, Çarşamba öğleden sonraya kadar geçerli olacak. Perşembe gününden itibaren ise bölgedeki hava sıcaklarının yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan bölgede erken bir tarihte başlayan kar yağışı yaşanan en erken yağış değil. Meteoroloji kayıtlarına göre 1961 yılında ilk kar yağışı 3 Eylül'de görülmüştü.

- ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Montana, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 22:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de Eylül ayında kışı yaşadı - Son Dakika

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