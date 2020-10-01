ABD'de F-35 savaş uçağı düştü - Son Dakika

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havada KC-130 tipi tanker uçağından yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağının kanadı, tanker uçağına çarptı. F-35, Imperial İlçesi yakınlarında boş araziye düştü. ABD medyası, pilotun fırlatma koltuğu ile kazadan yaralı kurtulduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:48 - Kaynak: DHA
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