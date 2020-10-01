ABD'de F-35 savaş uçağı düştü - Son Dakika

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü.

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü, System.String[]

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havada KC-130 tipi tanker uçağından yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağının kanadı, tanker uçağına çarptı. F-35, Imperial İlçesi yakınlarında boş araziye düştü. ABD medyası, pilotun fırlatma koltuğu ile kazadan yaralı kurtulduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

- Abd

Amerika Birleşik Devletleri, Tanker, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de F-35 savaş uçağı düştü - Son Dakika

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