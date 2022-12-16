ABD'de F-35 savaş uçağı, dikey iniş yaptığı sırada düştü! O anlar kameralara yansıdı

Texas eyaletinin Wort Forth kentinde yer alan ABD Donanması hava üssünde bu perşembe sabah saat 10.15 sularında meydana gelen olayda bir F-35B Lightning II tipi savaş uçağı dikey iniş yaptığı sırada burnunu piste çarparak düştü. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ulaşırken pilotun fırlatma düğmesine basarak uçaktan çıktığı ifade edildi. Ancak pilotun sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Uçağın yapımını üstlenen Lockheed Martin adlı şirket, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada uçağın Fort Worth kentindeki hava üssündeki bir pistte düştüğünü doğruladı. Pilotun başarılı bir şekilde uçaktan çıktığını belirten şirket olayla ilgili araştırmanın yapılacağını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Patrick Ryder ise düşen uçağın henüz resmi olarak ABD Hükümeti mülkiyetine devredilmediğini ifade etti.

UÇAK DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ

F-35 uçakları daha önce de birçok defa düşmüştü. Ocak ayında Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapan Carl Vinson uçak gemisi görev grubundaki 100 milyon dolarlık F-35C, gemiye iniş sırasında güverteye çarparak denize düşmüştü. Ekim ayında ise F-35 savaş uçağının, Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü'ne düştüğü açıklanmıştı.

AVUSTRALYA'DA F-35 KAVGASI BAŞLAMIŞTI

Avustralya, F-35 JSF programına 2002 yılında Seviye 3 endüstriyel ortak olarak katıldı ve yaklaşık 16 milyar dolara 72 uçak satın almayı taahhüt etti. Muhalefet ise 16,6 milyar dolarlık savaş uçağı programının "sorunlarla dolu" olduğunu söyledi. Savunma uzmanları da, Avustralya'ya tedarik edilen Lockheed Martin F-35 savaş uçaklarının tam bir felaket olduğu yorumunda bulundu.