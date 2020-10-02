ABD'de fabrika siparişleri ağustosta beklentiyi karşılayamadı

ABD'de fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 0,7 artışla 470,1 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerinin altın bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 470,1 milyar dolara ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ve nisan aylarında düşüş kaydeden mayıs ayı itibarıyla toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,5 artışla 233,2 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,8 artarak 236,9 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.