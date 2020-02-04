ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Söz konusu ayda dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,4 artışla 245,6 milyar dolara, dayanıksız tüketim mallarına yönelik siparişler de yüzde 1,1 artışla 253,8 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 499,3 milyar dolara yükseldi.

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