ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı - Son Dakika
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ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

6 saat önce

ABD'de fabrika siparişleri Aralık 2019'da yüzde 1,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı, System.String[]

ABD'de fabrika siparişleri Aralık 2019'da yüzde 1,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 499,3 milyar dolara yükseldi.

Kasım 2019'da yüzde 1,2 gerileyen siparişlere yönelik aralık ayı beklentisi, yüzde 1,2 artış olarak belirlenmişti.

Söz konusu ayda dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,4 artışla 245,6 milyar dolara, dayanıksız tüketim mallarına yönelik siparişler de yüzde 1,1 artışla 253,8 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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