ABD'de fabrika siparişleri ekimde beklenenden fazla arttı

ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 1 artışla 480,8 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 480,8 milyar dolara ulaştı.

6 ay art arda artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 0,8 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,3 artışla 241 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,7 artarak 239,8 milyar dolara çıktı.

Eylül ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1,1'den yüzde 1,3'e revize edildi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın fabrika siparişlerindeki artışı sınırlandırabileceğini belirtiyor.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.