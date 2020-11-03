ABD'de fabrika siparişleri eylülde arttı

ABD'de fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 475 milyar dolara ulaştı.

Beş ay art arda artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,9 artışla 237,4 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Ağustos ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarının azalmasıyla tüketici harcamalarından beklenen yavaşlamanın fabrika siparişlerindeki artışı sınırlandırabileceğini belirtiyor.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.