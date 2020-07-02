ABD'de fabrika siparişleri mayısta toparlanma gösterdi

ABD'de fabrika siparişleri, mayısta yüzde 8 artışla 412,8 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 412,8 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ayından bu yana düşüş kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 8,9 artması yönündeydi.

Fabrika siparişlerinde mayıs ayında görülen toparlanmada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye ve ekonominin normalleşme başlaması etkili oldu.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 15,7 artışla 193,8 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 2 artarak 219 milyar dolara çıktı.

Nisan ayına ait fabrika siparişlerindeki azalış ise yüzde 13'ten yüzde 13,5'e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.