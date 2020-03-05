ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü - Son Dakika
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ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü

6 saat önce

ABD'de fabrika siparişleri, ocak ayında beklenenden fazla bir düşüş göstererek, bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı ve 497,9 milyar dolar oldu.

ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü, System.String[]

ABD'de fabrika siparişleri, ocak ayında beklenenden fazla bir düşüş göstererek, bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı ve 497,9 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalışla 497,9 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika satışlarının yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,2 azalışla 246 milyar dolara, dayanıksız tüketim mallarına yönelik siparişler de yüzde 0,8 düşüşle 251,9 milyar dolara geriledi.

Aralık 2019 dönemine ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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