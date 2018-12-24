Son Dakika Haberleri: ABD'de Fast Food Restoranı Sahibi Türk İş Kadını, Kanserden Yaşamını Yitirdi

ABD'de Fast Food Restoranı Sahibi Türk İş Kadını, Kanserden Yaşamını Yitirdi

23 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi.

ABD'de Fast Food Restoranı Sahibi Türk İş Kadını, Kanserden Yaşamını Yitirdi, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi. İznikli Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesi nüfusuna kayıtlı Seçil Özpağda, ABD'nin Teksas eyaletinde eşi Mehmet Özpağda ile yıllar önce fast food ürünler satan restoran açtı. Müşterilerine sunduğu ürünlerle çevresinde gittikçe tanınan Özpağda çifti, zincir restoran kurdu. Ancak, bir süre önce rahatsızlanan Seçil Özpağda'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Özpağda, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Seçil Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:43 Kaynak: DHA

Bursa, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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