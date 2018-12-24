ABD'de Fast Food Restoranı Sahibi Türk İş Kadını, Kanserden Yaşamını Yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi. İznikli Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.



Bursa'nın İznik ilçesi nüfusuna kayıtlı Seçil Özpağda, ABD'nin Teksas eyaletinde eşi Mehmet Özpağda ile yıllar önce fast food ürünler satan restoran açtı. Müşterilerine sunduğu ürünlerle çevresinde gittikçe tanınan Özpağda çifti, zincir restoran kurdu. Ancak, bir süre önce rahatsızlanan Seçil Özpağda'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Özpağda, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Seçil Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı

ABD Hazine Bakanı Mnuchin Kriz Takımını Toplantıya Çağırdı

Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!