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ABD'de "fazla Asyalı" olmakla eleştirilen Koreli haber spikerine dünyadan yoğun destek - Son Dakika

ABD'de "fazla Asyalı" olmakla eleştirilen Koreli haber spikerine dünyadan yoğun destek

06.01.2022 09:59
ABD'de "fazla Asyalı" olmakla eleştirilen Koreli haber spikerine dünyadan yoğun destek

ST. ABD'de Koreli haber spikeri, bir izleyicinin onu "fazla Asyalı" olmakla eleştirmesi ve ona "Korecesini kendine saklamasını" söylemesi üzerine, dünyanın dört bir yanından büyük destek aldı.

ST. ABD'de Koreli haber spikeri, bir izleyicinin onu "fazla Asyalı" olmakla eleştirmesi ve ona "Korecesini kendine saklamasını" söylemesi üzerine, dünyanın dört bir yanından büyük destek aldı.

KSDK-TV'nin sunucularından Michelle Li, programında yılbaşında tüketilen yiyecekler hakkında 30 saniyelik bir bölüm yapmış, kendisinin de yılbaşında pek çok Koreli gibi içinde küçük hamur parçaları olan çorbayı tercih ettiğini söylemişti.

Li'nin bu açıklamasının üzerine yorum gönderen bir izleyici ise onu "fazla Asyalı olduğu" için eleştirerek "Korecesini kendine saklamasını" söyledi.

"Michelle'i desteklemeye devam edeceğiz"

İzleyicinin mesajını sosyal medyada yayımlayan Li, eski NBA oyuncusu Rex Chapman, komedyen Margaret Cho ve Boston Belediye Başkanı Michelle Wu da dahil olmak üzere dünya çapında binlerce kişiden destek mesajı aldı.

Li, ırkçı paylaşımın kendine verilen bir hediye olduğunu ve böylece birçok kişinin sosyal medyada aile fotoğraflarını paylaştığını belirterek "Kötüden çok daha fazla iyi var." dedi.

KSDK-TV'den yapılan açıklamada, işe aldıkları insanlarda ve anlattıkları hikayelerde çeşitliliği benimsedikleri vurgulanarak "Michelle'i desteklemeye, çeşitliliği ve kapsayıcılığı kutlamaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de "fazla Asyalı" olmakla eleştirilen Koreli haber spikerine dünyadan yoğun destek - Son Dakika
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