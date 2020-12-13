ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi - Son Dakika

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verdi.

ABD'de Cuma günü Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay vermiş, aşının dağıtımları başlamıştı. FDA'nın ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC) Pfizer'in aşısına onay verdi.

CDC Direktörü Dr. Robert Redfield yaptığı açıklamada, CDC'nin Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere verilebileceği tavsiyesini kabul ettiğini aktardı.

ABD'de ilk aşılamaların ise yarın başlaması bekleniyor.

ABD'de toplam vaka sayısı 16 milyon 626 bin 546'ya, toplam can kaybı ise 305 bin 688'e ulaştı.

(İHA)