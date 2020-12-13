ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi - Son Dakika

ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

13.12.2020 22:42
ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi, System.String[]

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verdi.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verdi.

ABD'de Cuma günü Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay vermiş, aşının dağıtımları başlamıştı. FDA'nın ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de (CDC) Pfizer'in aşısına onay verdi.

CDC Direktörü Dr. Robert Redfield yaptığı açıklamada, CDC'nin Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere verilebileceği tavsiyesini kabul ettiğini aktardı.

ABD'de ilk aşılamaların ise yarın başlaması bekleniyor.

ABD'de toplam vaka sayısı 16 milyon 626 bin 546'ya, toplam can kaybı ise 305 bin 688'e ulaştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti Sergen Yalçın Alanya maçı sonrası patladı: Hakemler berbat, kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı ABD'de son aşamayı geçip onayı aldı Lille Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti ve iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi
ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı         
22:43
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Liverpool, Fulham ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik fırsatını tepti Liverpool, Fulham ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik fırsatını tepti         
21:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi         
16:07
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 22:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei