ABD'de Feci Kaza: 7 Ölü, 8 Yaralı
56 dakika önce
- ABD'de feci kaza: 7 ölü, 8 yaralıFLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- ABD'de feci kaza: 7 ölü, 8 yaralı
FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Gainesville yakınlarında bulunan Interstate 75 karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. 2 tır ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yola dökülen 189 litre yakıtın alev almasıyla yoğun duman etrafı sararken, karayolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Yetkililer yangının kontrol altına alındığını ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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