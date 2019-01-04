ABD'de Feci Kaza: 7 Ölü, 8 Yaralı
46 dakika önce
ABD'nin Florida eyaletinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
ABD
'nin Florida
eyaletinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. ABD'nin Florida eyaletindeki Gainesville yakınlarında bulunan Interstate 75 karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. 2 tır ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yola dökülen 189 litre yakıtın alev almasıyla yoğun duman etrafı sararken, karayolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:41 Kaynak: İHA
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