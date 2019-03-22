Son Dakika Haberleri: ABD'de Fed'in Yılsonunda Faiz İndireceğini Öngörenler Yüzde 48.3

ABD'de Fed'in Yılsonunda Faiz İndireceğini Öngörenler Yüzde 48.3

49 dakika önce

– Euro bölgesi ve Japonya'dan gelen zayıf makroekonomik verilerin etkisiyle Perşembe günü hisse senedi piyasalarında görülen toplu satışın ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını yumuşatacağına ilişkin beklentiler yükseldi ve ABD genelinde yatırımcıların yüzde 48.

ABD'de Fed'in Yılsonunda Faiz İndireceğini Öngörenler Yüzde 48.3, System.String[]
– Euro bölgesi ve Japonya'dan gelen zayıf makroekonomik verilerin etkisiyle Perşembe günü hisse senedi piyasalarında görülen toplu satışın ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını yumuşatacağına ilişkin beklentiler yükseldi ve ABD genelinde yatırımcıların yüzde 48.3'ü Fed'in bu yıl içinde vergi indirimi yapacağını öngördü.

Fed'in, geçen hafta 2019'un sonuna kadar faizde değişikliğe gidilme planının olmadığını duyurmasının ardından hazine tahvilleri yükseldi ve üç aylık ve 10 yıllık tahvillerin aralığı açılıp kapanma sinyali verdi. Daha önceki ekonomik olaylara bakıldığında, söz konusu eğrinin ABD'de birçok gerilemeye işaret ettiği görülmüştü.

FedWatch'un ABD federal vadeli işlemler fonlarını takip eden aracı CME, TSİ 16: 26'da, Perşembe günkü düzeyinin 11.3 puan, geçen ayki düzeyinin de 37.4 puan altında olmak üzere, yatırımcıların yüzde 51.7'sinin, Fed'in 2.25-2.50 olan faiz oranını, 12 Aralık'ta yapılacak olan son toplantı sonrasında değiştirmeyeceğini öngördüğünü ortaya koydu.

Yatırımcıların yüzde 36.6'sı Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz indirimi ve yüzde 10.2'si de iki faiz indirimi olacağını öngörürken, faizin yüzde 1.4 düşüşle yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 arasında olabileceği belirtildi. Genel olarak faiz artımı beklenmezken faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 48.3 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

Ekonomi
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