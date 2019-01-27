Son Dakika Haberleri: ABD'de Federal Hükümet Pazartesi İşbaşı Yapacak

ABD'de Federal Hükümet Pazartesi İşbaşı Yapacak

51 dakika önce

ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.

ABD'de Federal Hükümet Pazartesi İşbaşı Yapacak, System.String[]
ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.

ABD'nin sınır güvenliği konusunda geçici anlaşma sağlanması sonucu, federal hükümete ait tüm kurumlar açıldı ve 800 binden fazla federal çalışanlara işbaşı çağrısı yapıldı. Buna göre federal hükümet, pazartesi günü işbaşı yapacak.

Trump'ın, ABD - Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesi isteği ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 gündür kapalı bulunuyordu.

Kongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin bir açıklama yapmış, anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söylemişti.

Geçici anlaşma kapsamında alınan 3 haftalık ara kararının çok hızlı geçeceğini vurgulayan Trump, Kongre'nin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varmaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Donald Trump, Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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