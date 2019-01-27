ABD'de federal hükümet pazartesi işbaşı yapacak
36 dakika önce
ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.
ABD
'de federal hükümet, Başkan Donald Trump
ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53
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