Son Dakika Haberleri: ABD'de federal hükümet pazartesi işbaşı yapacak

ABD'de federal hükümet pazartesi işbaşı yapacak

36 dakika önce

ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.

ABD'de federal hükümet pazartesi işbaşı yapacak, System.String[]
ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53 

Donald Trump, Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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