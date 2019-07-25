Son Dakika Haberleri: ABD'de federal mahkeme Trump'ın sığınma şartlarını zorlaştıran uygulamasını durdurdu
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ABD'de federal mahkeme Trump'ın sığınma şartlarını zorlaştıran uygulamasını durdurdu

53 dakika önce

ABD'nin San Francisco kentinde görülen davada federal mahkeme Trump yönetiminin göçmen yasasıyla ilgili yeni kısıtlamalar getiren uygulamasını durdurdu. Washington'daki bir başka yargıç, kısıtlamaları içeren yeni düzenlemenin devam etmesi yönünde karar vermişti

ABD'de federal mahkeme Trump'ın sığınma şartlarını zorlaştıran uygulamasını durdurdu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde görülen davada, federal mahkeme Trump yönetiminin göçmen yasasıyla ilgili yeni kısıtlamalar getiren uygulamasını durdurdu.

Kaliforniya eyaletinin Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, çarşamba günü verdiği kararda ABD- Meksika sınırını geçenlerin sığınma talepleriyle ilgili, var olan diğer yasalarla uyumlu olmadığı gerekçesiyle, yeni kısıtlamalar getiren uygulamayı durdurma kararı aldı.
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Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 
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