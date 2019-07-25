ABD'de federal mahkeme Trump'ın sığınma şartlarını zorlaştıran uygulamasını durdurdu
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ABD'nin San Francisco kentinde görülen davada federal mahkeme Trump yönetiminin göçmen yasasıyla ilgili yeni kısıtlamalar getiren uygulamasını durdurdu.
Washington'daki bir başka yargıç, kısıtlamaları içeren yeni düzenlemenin devam etmesi yönünde karar vermişti
Amerika Birleşik Devletleri
'nin San Francisco
kentinde görülen davada, federal mahkeme Trump yönetiminin göçmen yasasıyla ilgili yeni kısıtlamalar getiren uygulamasını durdurdu. Kaliforniya
eyaletinin Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, çarşamba günü verdiği kararda ABD- Meksika
sınırını geçenlerin sığınma talepleriyle ilgili, var olan diğer yasalarla uyumlu olmadığı gerekçesiyle, yeni kısıtlamalar getiren uygulamayı durdurma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07
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