ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel
21 dakika önce
ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.
Başkan Donald Trump yönetimin göçmenlerin göçmen mahkemesine çıkarılmadan daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi Washington DC'deki bir federal yargıç tarafından engellendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:16
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