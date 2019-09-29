Son Dakika Haberleri: ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel
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ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel

21 dakika önce

ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.

ABD'de federal mahkemeden Trump'ın göçmen karşıtı yasasına engel, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.


Başkan Donald Trump yönetimin göçmenlerin göçmen mahkemesine çıkarılmadan daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi Washington DC'deki bir federal yargıç tarafından engellendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:16 
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