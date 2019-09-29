Son Dakika Haberleri: ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha

1 saat önce

NEW ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.

ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha, System.String[]

NEW ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına karar verdi.

Başkan Donald Trump yönetimin göçmenlerin göçmen mahkemesine çıkarılmadan daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi Washington DC'deki bir federal yargıç tarafından engellendi.

Mahkeme kararında, temmuz ayında açıklanan düzenlemeyle Trump yönetiminin büyük federal kural değişiklikleri için gerekli resmi bildirimde bulunmayarak "doğru karar alma prosedürlerini takip etmediği" ve "federal yasayı ihlal ettiği" belirtildi.

Söz konusu girişim, yasa dışı göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesine imkan sağlayacaktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise mahkeme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bir kez daha, tek bir bölge yargıcı ülke çapında federal hukukun uygulanmasını askıya aldı. Trump yönetimi iki buçuk yıldır Kongre tarafından kabul edilen göçmen yasalarını düzeltmek için uğraşıyor ve yanlış yönlendirilen alt mahkemeler, ülkeye çok büyük maliyetleri olması pahasına, yasaların uygulanmasını engelliyor." ifadesi yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi
Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için 'VAR'a gitti, izleyince karar değiştirdi ABD basını yazdı: Trump'ın telefon görüşmesi dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 04:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]