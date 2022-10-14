ABD'de felç geçiren Demokrat Senato adayı John Fetterman, mücadelesini sürdürüyor

NEW ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerde Pennsylvania eyaletinden Amerikan Senatosu için yarışan Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman, felç geçirmesine rağmen siyasi kampanyasına devam ediyor.

Mayıs ayında felç geçiren ve sağlık durumu hakkında yeterince şeffaf davranmamakla eleştirilen Fetterman, sağlığıyla ilgili yeniden yükselen soru işaretlerine cevap niteliği taşıyan ve seçim yarışına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan bir video yayınladı.

Fetterman, Twitter'dan paylaştığı görsel kampanya reklamında, "İnsanların sevdikleriyle vakit geçirmelerini kolaylaştırmalıyız. Politikacılar, önemli olmayan şeyler hakkında savaşmak için çok zaman harcıyor. Sağlık hizmetlerine erişim, daha düşük maliyetler, iyi işler, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirme konularına odaklanacağım." ifadesini kullandı.

Fetterman'ın felç geçirdikten sonra ilk defa bir televizyon kanalında verdiği mülakatta, soruları daha net anlayabilmek için konuşmaları yazıya çeviren bir monitör kullanması, Demokrat adayın hem kampanyasını yürütmek hem de seçimi kazanması durumunda senatörlük görevini yürütmek için yeterince sağlıklı olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturmuştu.

Türk asıllı aday Öz ile Fetterman arasındaki fark azaldı

Fetterman'ın Cumhuriyetçi rakibi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz'ün kampanya ekibi, Demokrat adayın sağlık raporlarını paylaşmamasını eleştirmiş, Öz'ün ekibinin bu konudaki bazı "alaycı" eleştirileri ise kamuoyunda tepki toplamıştı.

Pennsylvania'daki Senato yarışında desteğini giderek artıran ve Fetterman'la arasındaki farkı azaltan Öz, Pennsylvania merkezli KDKA radyosunda, sadece kendi söylediği sözlerden sorumlu olduğunu belirterek, "Kampanya ekibi birçok şey söylüyor. Benim pozisyonum John Fetterman'ın tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Zor bir dönemden geçen biri olarak hazırlanma yeteneğini destekleyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Kasımda Kongre ara seçimleri düzenlenecek

Kasım 2022 ara seçimlerinde, Amerikalılar, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs'ta Öz'ün adaylığına destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge katılmıştı.