ABD'de FETÖ okulu, müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi - Son Dakika

ABD'de FETÖ okulu, müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi

NEW Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Art and Science Charter School) müdürüne karşı "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada, davacı kadın çalışana okul yönetimi 450 bin dolar ödedi.

ABD'de FETÖ okulu, müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi, System.String[]

NEW Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Art and Science Charter School) müdürüne karşı "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada, davacı kadın çalışana okul yönetimi 450 bin dolar ödedi.

Paterson Times gazetesinin New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberde, New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki FETÖ okulunda danışma görevlisi olarak çalışan J.R'nin, kendisine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği okul müdürü Danny Necimo'dan Şubat 2019'da davacı olduğu kaydedildi.

FETÖ okulunun, davacı kadın çalışanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarı 3 ayrı çek halinde ödediği ifade edildi.

Taciz mağduru kadın işten atılmıştı

Gerçek ismi "Doğan Necimoğlu" olan fakat Türk kimliğini saklamak için ismini Danny Necimo olarak değiştiren okul müdürü hakkındaki dava belgelerinde, 2015-2017 yıllarında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R'ye, ilki Şubat 2017'de olmak üzere birçok defa hem sözlü hem de fiilen cinsel tacizde bulunduğu kaydedildi.

Dava dosyasında, J.R'nin Ağustos 2017'de konuyu Paterson'daki okulun bağlı bulunduğu başka bir FETÖ okulu olan iLearn Okullarının insan hakları bölümünde görevli Gülten Bergall ve Lori Cobb isimli kişilere bildirdiği, bir gün sonra ise mağdur J.R'nin "işini düzenli yapmadığı" gerekçesiyle okul müdürü Necimo tarafından görevine son verildiğini öğrendiği bilgisine yer verildi.

Necimo hakkındaki ikinci taciz davası devam ediyor

Müdürlük yaptığı okulun çatı kuruluşu olan "iLearn Akademi" isimli eğitim kurumunda 2014'ten beri çeşitli görevlerde bulunduğu öğrenilen Danny Necimo hakkında Mayıs 2019'da ikinci bir cinsel taciz davası açılmıştı.

Necimo ile aynı okulda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B'nin, eski okul müdürü hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 14 Mayıs'ta mahkemeye başvurduğu kamuya açık mahkeme kayıtlarında yer almıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, B.B'nin, bir ders saati öncesinde hazırlık yaptığı sırada Necimo'nun sınıfına girip kapıyı kapattığı ve masasına müstehcen hareketlerle oturarak, "kendisine striptizci arkadaşı olup olmadığını ve kendisinin de striptizci olup olmadığını sorduğu" şeklinde bilgilere yer verilmişti.

Dilekçenin detaylarında, okul müdürünün fen bilgisi öğretmenini farklı zaman ve mekanlarda taciz etmeye devam ettiği ve B.B'nin Necimo'nun sürekli cinsel taciz ve istenmeyen hareketleri nedeniyle 23 Haziran 2017'de istifa etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Kamuya açık kaynaklarda, Danny Necimo'nun Paterson Bilgi ve Teknoloji Sözleşmeli Okuluna 1 Ağustos 2015'te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak başladığı, yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu ifade edildi.

New Jersey'deki Türklerin yoğunlukla yaşadığı Paterson'ın merkezinde bulunan ve birçok Türk öğrencisi olan FETÖ'nün sözleşmeli eğitim kurumu Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulunda, anaokulundan 8'inci sınıfa kadar eğitim veriliyor.

FETÖ'nün ABD'deki okul ağı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1999'dan bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten sağlanan yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor.

Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarıyla ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

Öte yandan haziranda ABD'nin iki farklı eyaletinde, FETÖ bağlantılı iki sözleşmeli okuldan birinin eğitim faaliyetleri iptal edilmiş, bir diğerinin ise hibe başvurusu reddedilmişti.

Hafta başında, Ohio'da 12 farklı şubesi bulunan FETÖ'ye ait Horizon Science Academies (HSA) isimli sözleşmeli okulun, yeni eğitim-öğretim yılı için öğrenci başına 1750 dolara kadar çıkan geri ödemesiz yardım programı için yaptığı talep, eyaletin eğitim bakanlığınca reddedilmişti.

Geçen hafta, Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonunda yapılan oylamada, FETÖ'nün "Woodland Hazırlık Okulları" isimli eğitim kuruluşunun, faaliyete başlama koşullarını karşılamaması ve genel kabul görmüş finansal standartlara uyulmaması nedeniyle açılmadan kapatılmasına karar verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de FETÖ okulu, müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi - Son Dakika

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