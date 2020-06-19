ABD'de FETÖ'ye ait okul müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi - Son Dakika

ABD'de FETÖ'ye ait okul müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Art and Science Charter School) müdürüne karşı "cinsel taciz" iddiasıyla açılan davada, davacı kadın çalışana okul yönetimi 450 bin dolar ödediği bildirildi.

ABD'de FETÖ'ye ait okul müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Art and Science Charter School) müdürüne karşı "cinsel taciz" iddiasıyla açılan davada, davacı kadın çalışana okul yönetimi 450 bin dolar ödediği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Art and Science Charter School) müdürüne karşı "cinsel taciz" iddiasıyla açılan davada, davacı kadın çalışana okul yönetimi 450 bin dolar ödedi. ABD medyasından Paterson Times gazetesinin New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberde, Paterson şehrindeki FETÖ okulunda danışma görevlisi olarak çalışan J.R'nin, kendisine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği okul müdürü Danny Necimo'dan 2019 yılında davacı olduğu kaydedildi. FETÖ okulunun, davacı kadın çalışanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarı 3 ayrı çek halinde ödediği ifade edildi.

TACİZ MADURLARI KADIN İŞTEN ATILMIŞTI

Gerçek ismi "Doğan Necimoğlu" olan ancak,Türk kimliğini saklamak için ismini Danny Necimo olarak değiştiren okul müdürü hakkındaki dava belgelerinde, 2015-2017 yıllarında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R'ye, ilki Şubat 2017'de olmak üzere birçok defa hem sözlü hem de fiilen cinsel tacizde bulunduğu kaydedildi. Dava dosyasında, J.R'nin Ağustos 2017'de konuyu Paterson'daki okulun bağlı bulunduğu başka bir FETÖ okulu olan iLearn Okullarının insan hakları bölümünde görevli Gülten Bergall ve Lori Cobb isimli kişilere bildirdiği, bir gün sonra ise mağdur J.R'nin "işini düzenli yapmadığı" gerekçesiyle okul müdürü Necimo tarafından görevine son verildiğini öğrendiği bilgisine yer verildi.

NECİMO HAKKINDAKİ TACİZ DAVASI SÜRÜYOR

Müdürlük yaptığı okulun çatı kuruluşu olan "iLearn Akademi" isimli eğitim kurumunda 2014'ten beri çeşitli görevlerde bulunduğu öğrenilen Danny Necimo hakkında Mayıs 2019'da ikinci bir cinsel taciz davası açılmıştı. Necimo ile aynı okulda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B'nin, eski okul müdürü hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 14 Mayıs'ta mahkemeye başvurduğu kamuya açık mahkeme kayıtlarında yer almıştı.

FETÖ'CÜLERİN ABD'DEKİ İLK VAKASI DEĞİL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, ABD'deki terör faaliyetlerini yürüttüğü önemli derneklerden Raindrop Turkish House'da (Yağmur Damlası)  daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan ve bir çocuğa cinsel istismarı suçundan ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir Türkiye iade edilmişti. FBI "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla Gözegir'i gözaltına almıştı. İki ayrı suçtan tutuklanan FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Gözegir, ABD'de hakimin kararıyla 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Sınır dışı edilen FETÖ'cü Gözegir, cezasının devamını Türkiye'de çekmişti


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de FETÖ'ye ait okul müdürü hakkındaki taciz davasına 450 bin dolar ödedi - Son Dakika Dünya

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