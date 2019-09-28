Son Dakika Haberleri: ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza
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ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza

1 saat önce

ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.

ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza, System.String[]

ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Chrysler, Fiat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:11 
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