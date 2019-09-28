ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza
1 saat önce
ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.
ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:11
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