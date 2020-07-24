ABD'de filin havuz keyfi binlerce kez izlendi - Son Dakika

Teksas'taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde başlarda havuza girmeyi reddeden Colonel adlı fil, hava sıcaklıklarının rekor kırmasıyla kendiliğinden suya girdi. Colonel'in havuz eğlencesi bakıcıları tarafından görüntülendi. Suda sürekli yatar pozisyonda kalan filin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü, binlerce kez paylaşıldı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth Hayvanat Bahçesi 'nde 'Colonel' adlı fil, hava sıcaklığının yükselmesiyle havuza girdi. Filin havuz keyfi görüntüsü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:18

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı

Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı