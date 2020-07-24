ABD'de filin havuz keyfi binlerce kez izlendi - Son Dakika

Teksas'taki Fort Worth Hayvanat Bahçesi'nde başlarda havuza girmeyi reddeden Colonel adlı fil, hava sıcaklıklarının rekor kırmasıyla kendiliğinden suya girdi. Colonel'in havuz eğlencesi bakıcıları tarafından görüntülendi. Suda sürekli yatar pozisyonda kalan filin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü, binlerce kez paylaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:46

Kaynak: DHA

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