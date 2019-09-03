Son Dakika Haberleri: ABD'de Filistinli öğrencinin sınır dışı edilmesi
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ABD'de Filistinli öğrencinin sınır dışı edilmesi

6 saat önce

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan ancak ülkeye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edilen Filistinli gencin, ABD'ye giriş yaptığı bildirildi.

ABD'de Filistinli öğrencinin sınır dışı edilmesi, System.String[]

ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan ancak ülkeye girerken vizesi iptal edilerek sınır dışı edilen Filistinli gencin, ABD'ye giriş yaptığı bildirildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, önceki hafta ABD'ye alınmayarak sınır dışı edilen İsmail Ajjawi isimli 17 yaşındaki Filistinli genç, ABD'ye girebildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2 Eylül'de İsmail Ajjavi'nin, ülkeye kabul edilmeme nedenlerinin üstesinden geldiğini ve ABD'ye öğrenci vizesi ile kabul edildiğini teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ajjawi'nin sorununun nasıl çözüldüğüne dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Ajjawi'nin Avukatı Albert Mokhiber, yaptığı açıklamada, Ajjawi'nin yaşadığı durumu, "İstisnai olarak, mutlu sonla biten klasik hüzünlü bir masal" olarak tanımladı.

Verdikleri destek için Harvard'a, ABD'nin Beyrut Başkonsolosluğuna ve sivil topluma teşekkür eden Mokhiber, "İsmail'in çok çalışkanlığı ve zekası, Filistinli gençlerin yaşadığı burs kazanma zorluğunun üstesinden gelmesine yardım etti." ifadesini kullandı.

Harvard Üniversitesinin haber platformu Crimson, geçen hafta, Lübnan'da yaşayan ve Filistin kökenli olan 17 yaşındaki Ajjawi'nin Harvard Üniversitesinde eğitim almak üzere önceki cuma gecesi Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanına geldiğini, burada sorgulandıktan sonra vizesinin iptal edilerek ülkesine geri gönderildiğini yazmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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