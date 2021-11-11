ABD'de film setindeki ölümlü kazaya dava açıldı - Son Dakika

ABD'li ünlü film yıldızı Alec Baldwin'in geçtiğimiz ay yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazada film setinin ışık şefi, Baldwin dahil 3 isme dava açtı.

ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı olay gündemden düşmüyor. New Mexico eyaletinde yaşanan trajik kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şu ana kadar kimse suçlanmadı. Film setinin ışık şefi ve aynı zamanda hayatını kaybeden Hutchins'in arkadaşı olan Serge Svetnoy, kurşunun kendisini kıl payı ıskaladığını söyleyerek, olayın kendisini ciddi psikolojik sıkıntıya soktuğunu ifade etti. 63 yaşındaki Svetnoy, Alec Baldwin, Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açtı. Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtti. Olay gününde silah patladığında "basınçlı hava gibi hissettiren garip ve korkunç bir vınlama hissettiğini" söyleyen Svetnoy, görüntü yönetmeni Hutchins'in "patlamadan çıkan parçalar" tarafından yaralandığını söyledi. Los Angeles'ta açılan davada Baldwin dahil 24 kişinin ismi geçiyor.

BÖLGE SAVCISI "SABOTAJ" İDDİALARINI REDDETTİ

Setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed'in avukatı Jason Bowles, "Gerçek mermilerin kutuya nasıl girdiğini ve onları oraya kimin koyduğu da dahil olmak üzere tüm gerçeklerin tam ve eksiksiz bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Bunun bir sabotaj olduğuna ve Hannah'ya komplo kurulduğuna inanıyoruz. Polis gelmeden önce de olay yerine müdahale edildiğine inanıyoruz" dedi. Sabotaj iddialarına olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten yanıt geldi. Carmack-Altwies, müfettişlerin elinde sabotaja dair "hiçbir kanıt olmadığını" belirterek, sabotaj durumunun ihtimal dahilinde olup olmadığı sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

SİLAHTA GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Setteki ölümcül kazadan sonra ifade veren Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞTU

Ünlü film yıldızı Baldwin, New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Hutchins'in göğsünden vurulduğu bilgisi paylaşılırken, omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

(İHA)