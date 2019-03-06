Son Dakika Haberleri: ABD'de Filmlere Konu Olacak 1.5 Milyar Dolarlık Loto Hikayesi

ABD'de Filmlere Konu Olacak 1.5 Milyar Dolarlık Loto Hikayesi

1 saat önce

ABD'de şans oyunundan 1.5 milyar dolar kazanan talihli, kupon için girdiği sıradaki yerini iyilik olsun diye arkasındaki kişiye vermiş. Eğer bunu yapmasaydı ödülün çıktığı kupon yerini verdiği kişiye gidecekti.

ABD'de Filmlere Konu Olacak 1.5 Milyar Dolarlık Loto Hikayesi, System.String[]
Hayat gerçekten de sürprizlerle dolu. ABD'de yaşanan bu durum ise sanki sürprizden biraz daha fazlası. Örneğin bir bayiye gittiniz ve 10+ kişiden oluşan bir sıra var. İyilik olsun diye yerinizi arkanızda bulunan kişiye verir miydiniz? Neden veresiniz ki, değil mi? Sonuçta o kişi de sizin gibi sırasında bekliyor, zamanı geldiğinde kuponunu oynayacak/alacak. ABD'deki talihlinin ise iyilik yapacağı tutmuş ve sırasını arkasında bulunan kişiye vermiş. Sonuç: 1.5 milyar dolar değerinde büyük ikramiye.




Biletin satılmasının üzerinden geçen beş ayın ardından açıklama yapan Güney Carolina sayısal loto yetkilileri, talihlinin o an kendisini bayiye getiren kararlara da hayret ettiğini söylüyor. Yetkililer, kazanan numaraların makine tarafından rastgele oynandığını söylüyorlar. Şanslı bileti satan dükkanın sahibi, 50 bin dolar masraf yaparak mağazasını yenileceğini belirtti.




Güney Carolina'da talihlilerin isimleri gizli tutuluyor, bu kurala uyan eyalet sayısı ise bir hayli az. Diğer eyaletler ise Delaware, Ohio, Kansas, Maryland, Georgia, Kuzey Dakota ve Teksas.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:30 

Carolina, Güney, Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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