Son Dakika Haberleri: ABD'de fırtına aracı ters çevirdi
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ABD'de fırtına aracı ters çevirdi

55 dakika önce

ABD'nin New Jersey eyaletinde kuvvetli fırtına park halindeki aracı ters çevirdi.

ABD'de fırtına aracı ters çevirdi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, 3. Sayfa
ABD'nin New Jersey eyaletinde kuvvetli fırtına park halindeki aracı ters çevirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir kasabada kuvvetli rüzgar park halindeki araca takla attırdı. Bir süre sonra etkisini kaybeden fırtına geride maddi hasar bıraktı. Polis, aracın şiddetli fırtına sonucu ters döndüğünü, aracın park halinde olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi. - NEW JERSEY
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
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