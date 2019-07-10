ABD'de fırtına aracı ters çevirdi
1 saat önce
ABD'nin New Jersey eyaletinde kuvvetli fırtına park halindeki aracı ters çevirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
ABD'nin New Jersey
eyaletinde kuvvetli fırtına park halindeki aracı ters çevirdi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir kasabada kuvvetli rüzgar park halindeki araca takla attırdı. Bir süre sonra etkisini kaybeden fırtına geride maddi hasar bıraktı. Polis
, aracın şiddetli fırtına sonucu ters döndüğünü, aracın park halinde olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
(İHA)
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Nicki Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir