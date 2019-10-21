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ABD'de fırtına ve hortum

50 dakika önce

ABD'nin Teksas, Arkansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD'de fırtına ve hortum, System.String[]

ABD'nin Teksas, Arkansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Benton Bölgesi Kamu Güvenliği İdaresi, Arkansas'ta bir kişinin fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dallas Yangın Kurtarma Sözcüsü Jason Evans da kentte fırtına ve hortum nedeniyle yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Evans ayrıca Dallas'ın kuzeybatısında bir binanın çöktüğünü, yedi kişinin kaçarak kurtulduğu ifade ederek arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Teksas, Arkansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum elektrik kesintilerine de neden oldu. Dallas'ta on binlerce haneye elektrik verilemediği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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