ABD'de fırtınada TIR böyle devrildi - Son Dakika

ABD'de fırtınada TIR böyle devrildi

ABD, (DHA)- ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

Florida eyaletinde etkisini gösteren fırtına ile birlikte esen şiddetli rüzgarlar bir TIR'ı devirdi. Eyalette bulunan DeLand ilçesinde otoyolda ilerleyen TIR'ın devrildiği o anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerel medya, TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığını duyururken; polis, görüntüleri, 'Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz' ifadeleriyle yayınladı. Öte yandan, şiddetli rüzgarın elektrik direklerini de devirdiği 11 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği ifade edildi.