ABD'de Florida açıklarında 176 Haitili kurtarıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin Florida eyaleti açıklarında, denize açılmaya elverişli olmayan ahşap teknedeki 176 Haitilinin kurtarıldığı belirtildi.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Florida Keys'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta aşırı yüklü 18 metrelik yelkenli bir tekne tespit edildiği kaydedildi.

Temel can güvenliği ekipmanı ve seyahat lambaları olmayan teknede bulunan 176 Haitilinin güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botlarına aktarıldığı, 10 kişinin dehidrasyon semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kurtarılan Haitililer gözaltı merkezlerine götürülürken, yetkililer, denize açılmaya elverişsiz bir tekne ile resiflerin bulunduğu Florida Keys açıklarında gezinmenin çok tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin geçen yıl 1527 Haitiliyi denizden kurtardığı bilgisi paylaşıldı.