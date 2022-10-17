ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

17.10.2022 10:22
ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

BOCA ABD'nin Florida eyaleti açıklarında iki gündür aç ve susuz olduğu belirtilen 98 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

BOCA ABD'nin Florida eyaleti açıklarında iki gündür aç ve susuz olduğu belirtilen 98 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatına ait bir helikopter tarafından, eyalete bağlı Boca Raton kentinin 32 kilometre doğusunda göçmenleri taşıyan bir tekne tespit edildi.

Yetkililer, teknenin aşırı kalabalık olduğunu, 53 erkek, 35 kadın ve 10 çocuk göçmenin Bahama makamlarına teslim edildiğini aktardı.

Çoğunluğu Haitili olan göçmenlerin, yetkililere, bir haftadır denizde olduklarını ve iki gündür aç ve susuz olduklarını söylediği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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