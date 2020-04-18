Son Dakika › Dünya › ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi - Son Dakika Dünya
ABD'de Florida sakinleri koronavirüs dinlemedi
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Jacksonville kentindeki plajlarda koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.
– Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Jacksonville kentindeki plajlarda koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.
Dünyayı etkisis altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verildi. Jacksonville kentindeki plajların akşamüstü açılacağını öğrenen halk plajlara akın etti.
SAHİLLERDE TEDBİR ESNETİLDİ
Sosyal mesafe kuralının uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Lenny Curry, sadece sahilde gezinmenin ve bisiklet kullanmanın müsaade edildiğini belirtti. Başkan Curry kısmen açılan plajlar için "Normal yaşama giden yolu başlangıcı" dedi. Koronavirüs salgının ilk zamanlarında plajları kapatmamakla eleştirilmişti. Diğer yandan Santa Cruz, Kalifornia yetkilileri ise sahilde sörf yapılmasına izin verdi. Öte yandan bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin (covid-19) testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti. Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar getirilmişti.
- Abd
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:49 Kaynak: DHA
Son Dakika DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi